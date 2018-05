Primeras palabras de Tristan Thompson tras su infidelidad a Khloé Kardashian

Tristan Thompson ha roto el silencio que mantenía desde que se convirtió en padre junto a Khloé Kardashian en medio de la polémica por sus infidelidades a la celebrity. El jugador de baloncesto ha hecho unas declaraciones a través de un programa de la radio 'Road Trippin' en el que ha contado detalles de la niña que aún no sabíamos, como que tiene mucho pelo y los ojos verdes y cómo se está portando hasta ahora: "El bebé está bien. Solo come, duerme y hace caca. Es todo lo que hace".

Además Tristan ha hablado de su papel como padre y reconoce que es un hecho que te cambia la vida. El jugador de baloncesto ya tenía un hijo mayor de una relación anterior y ha confesado que para él no ha sido lo mismo tener una niña que un niño: "Creo que cuando tienes una niña estás como más sensible. Con un niño te pones en plan 'hey, tío, estás bien, tío, deja de llorar', pero con True es como 'vamos, todo irá bien, papá te va a dar de comer, papá está aquí".

La semana pasada unas fotos de la pareja cenando junta en Cleveland desataron los rumores sobre una nueva oportunidad para la pareja y de hecho Tristan no descarta tener más hijos, auqnue no sabemos si se refiere a tenerlos junto a Khloé porque en ningún momento ha hablado de la situación actual de la pareja: "Aún no he terminado. Voy a seguir adelante. Me quedan un par más".

Por su parte Khloé está muy contenta con su papel como madre y haces unos días escribía un tuit en el que destacaba lo rápido qué había pasado el tiempo junto a su pequeña: "No me puedo creer que mi pequeña haga un mes mañana. Esto me pone triste y me hace feliz a partes iguales".