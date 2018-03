El motivo por el que Jesse Tyler Ferguson de 'Modern Family' se vio obligado a desvelar su homosexualidad

Jesse Tyler Fergusson, famoso por papel en la serie de comedia 'Modern Family', cuenta cómo salió del armario en uno de los capítulos que People y Entertainment Weekly están realizando sobre cómo algunos famosos confesaron su homosexualidad.

En el caso del actor, le pillaron con las manos en la masa robando revistas de temática porno gay. Para robarlas, el actor escondía las revistas para adultos entre las páginas de otras publicaciones, luego se las guardaba debajo de la camiseta y salía del local. Según Tyler, que se encontraba en la época del instituto en ese momento, el episodio fue muy traumático, en especial cuando uno de los agentes de policía le dijo que era vergonzoso lo que había hecho.

El robo tuvo lugar en la ciudad mexicana de Alburquerque, y hasta la tienda de revistas se desplazaron sus padres que se enteraron en ese momento de la condición sexual de su hijo. Tylor cuenta también que al principio su padre no aceptó su orientación sexual, pero que, tras el paso de los años, no solo lo ha aceptado, si no que bailó feliz en el día de su boda con el abogado Justin Mikita.