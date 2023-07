Violeta y Francesco vuelven a cenar juntos y saltan chispas entre ellos

Violeta ha estado molesta con Francesco después de haberlo escuchado hablando por teléfono con una próxima cita suya, aunque ella no ha aceptado en ningún momento que estuviese celosa.

Ya un poco más calmada, la periodista ha aceptado cenar, una vez más, con Francesco. El inspector es un magnífico cocinero y Violeta no ha podido resistirse a pasar otra velada con él. “¿Dónde aprendiste a cocinar así?”, le pregunta ella sorprendida.

El inspector le cuenta que cuando era pequeño, como su padre trabajaba todo el día, no tuvo más remedio que aprender. Para acabar la cena con buen sabor de boca, el inspector le ofrece a Violeta helado de pistacho y, aunque en un principio dice que no quiere, no puede evitar probarlo.

El propio Francesco le da una cucharada de helado a la periodista y la tensión aumenta entre ellos. ¡No pueden dejar de mirarse a los ojos! ¿Acabarán dando un paso en su relación?