¡Tenso encuentro! Francesco y Raniero se ven por primera vez

Raniero y Violeta encajaron muy bien en su primera cita y, después de superar un pequeño malentendido a causa de una mentira, la pareja decidió seguir conociéndose y darse una oportunidad en el amor.

El joven está muy ilusionado con la periodista y ha querido ir a visitarla a su casa, pero como no le ha abierto la puerta, ha estado un buen rato esperando y se ha encontrado con… ¡Francesco Demir!

Al verlo, el inspector enseguida se da cuenta de que ese joven es el chico con el que está saliendo su vecina y le deja claro que, si no le abre, es porque no está. “¿Es que habíais quedado?”, le pregunta Demir.

Raniero le dice que necesita coger una cosa en el piso de Violeta, pero Francesco saca su lado más chulesco y le dice que él tiene las llaves, pero que no le va a abrir porque no sabe si su vecina se fía de él. Para colmo, el policía insinúa: “Digamos que su casa también es mía”. ¡Parece que estos dos no se han caído muy bien!