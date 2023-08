Violeta recibe la peor de las noticias: “Tu padre está muerto”

Convencida de que el sacerdote de esa iglesia era su padre, Violeta se presentó allí para intentar hablar con él. ¡Pero el hombre se negó y la echó del lugar de malas maneras! ¡No quiso escuchar lo que le quería decir!

Después de conseguir, gracias a la ayuda y al asesoramiento legal del padre de Tamara, que el sacerdote acceda a hablar con ella, Violeta ha vuelto a la iglesia. “Desde que publicaste el primer anuncio me llamaste la atención. Tu historia me resultaba cada vez más familiar. Pero no soy yo la persona que buscas”, le confiesa él. ¡Violeta no entiende nada!

“Tu padre es mi hermano”, le dice el sacerdote mientras le enseña una foto. También le explica que la última vez que lo vio tenía más o menos la edad de la joven. “No estaba enfermo ni nadie de mi familia lo estaba. Por eso te dije que dejaras de buscar. No puede ayudarte”.

Si estas palabras ya están siendo demasiado duras para la periodista, la frase que la remata no tarde en ser pronunciada por el sacerdote: “tu padre está muerto”. ¿Qué va a hacer Violeta ahora?