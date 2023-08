Francesco agradece a Violeta su constante apoyo: “Siempre sabes decir lo correcto”

Francesco le ha pedido a Santo que se repitan las pruebas de ADN al cadáver encontrado en el mar que pensaban que era de Farah. Este hecho le ha devuelto al inspector la esperanza de que la joven que conoció siga con viva y quitarse así el sentimiento de culpa de encima.

Demir recibe la visita de Violeta en su salón después de que Santo le comunicase la buena noticia: ¡El cuerpo sin vida que habían encontrado no pertenecía a Farah! El inspector tenía razón.

A Violeta le extraña que su vecino no muestre felicidad con la noticia y él le confiesa los verdaderos motivos de su angustia: “Yo quería salvarla y ni siguiera sé dónde está”. La periodista le recuerda que no es tarde y le anima a que no deje de buscarla.

“Puede que nunca cocines para mí, pero siempre sabes decir lo correcto”, le dice Francesco a Violeta mirándola a los ojos. ¡Madre mía la química que desprenden estos dos! ¿En algún momento darán un paso más en su relación?