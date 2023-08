Farah llama a Francesco para pedirle perdón… ¡Pero él no quiere saber nada de ella!

Francesco se llevó una gran decepción al descubrir que Farah lo había utilizado para tenerlo controlado y sacarle información sobre su investigación a las mafias de trata de personas. El policía la había encontrado en el puerto y la había escondido en su casa, confiando en que las intenciones de la joven fuesen buenas.

Después de que Violeta le contase que escuchó a Farah decir por teléfono que Demir no sospechaba nada, el policía le pidió explicaciones a Farah y llamó a la policía para que la se la llevasen de su casa. ¡No quería saber nada más de ella!

Ahora Francesco está intentando olvidar este decepcionante episodio de su vida y ha llevado a una chica a su casa para pasar un rato con ella. Sin embargo, cuando Demir se está besando con su cita recibe una llamada… ¡Es Farah!

“Siento mucho todo lo que ha pasado, pero tienes que creerme, no tenía elección”, le explica ella. Farah le pide hablar con él, pero Demir le deja claro que ese ya no es su caso y que no quiere saber nada más de ella…. ¡Y le cuelga el teléfono! ¿Volverá la joven a intentar contactar con él?