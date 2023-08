Farah se lanza a Francesco… ¡Y se besan apasionadamente!

Francesco encontró a Farah en un vagón del puerto y se la llevó a su casa para protegerla. Desde entonces, la ha tratado lo mejor que ha podido y ha intentado sacarle información sobre la mafia de tráfico de personas que está investigando.

Cuando Demir llega a casa, se encuentra con Farah recogiendo las cosas de su habitación e intuye que quiere irse por haberla presionado para que hablase sobre los hombres que la han retenido en contra de su voluntad.

“Quería pedirte perdón. Ayer me equivoqué”, se disculpa el policía. Al escuchar esas palabras, Farah no puede evitar llorar y le confiesa a Francesco: “Eres lo mejor que me ha pasado nunca”. Acto seguido, se lanza a besarle y aunque él al principio la aparta… ¡Los dos se dejan llevar y se besan apasionadamente!