"Voy a tener un hijo de Alberto y no le voy a tener a él"

Ana no da crédito a lo que el médico le acaba de decir, está embarazada. La joven piensa que es un error, no le salen los cálculos y no puede hacerse a la idea de tener un hijo del hombre al que tanto ama y que ya no va a estar junto a ella nunca más. Ana le pide al doctor que no informe a nadie, ella se encargará de contarle a don Emilio su estado. Lo hace entre lágrimas pero don Emilio quiere a su sobrina por encima de todo y le ayudará a salir adelante.

