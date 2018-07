CAPÍTULO 05 | UNA DECISIÓN DIFÍCIL

Rita se niega a operarse por falta de tener el dinero suficiente pero Pedro no le da opción a planteárselo. Se va a operar cueste lo que cueste porque para él, Rita es lo que más quiere en el mundo, "Si tú no estás en esta vida a mi no me merece la pena estar aquí. Nosotros podemos con todo"