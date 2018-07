Ana no se fía de la ayuda desinteresada de Cristina: "Aléjate de mí"

CAPÍTULO 09 | REGALOS INESPERADOS

Carlos le pidió a Cristina que le echase una mano con el que iba a ser el día más importante de su vida. Ana, consciente de lo mala que puede llegar a ser la otra mujer de Alberto Márquez, le pide que deje de hacer cualquier cosa por que viva su gran día. "Aléjate de mí, no tienes ni un pelo de tonta y no me gusta nada todo esto", confiesa Ana con cierta dureza.