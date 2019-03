MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 2 TEMP.3 | SER O NO SER

Alberto busca a Ana para contarle el nuevo cargo de Cristina en Velvet al frente del accionariado. El heredero de las galerías cree tener una gran estrategia para luchar contra Oxford: “Quiero que diseñes la próxima colección junto con Raúl de la Riva” y necesita a Ana para que convenza al diseñador tras presentar su carta de renuncia. Ana no lo ve fácil, no tiene ánimos para nada... Alberto le anima a seguir adelante estando y haciendo cosas juntos; “No le des el gusto a Cristina de separarnos” pero Ana decide marcharse sin pronunciar palabra… Alberto intenta retenerla sin éxito: “La chica de la que me enamoré no se rendía nunca”