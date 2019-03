"Estoy loco por ti, quiero que me ames una vez más"

No podría sorportar que desaparecieses como Ana, Clara le reprocha que jamás va a madurar. Cuando buscaron a Ana ambos sintieron miedo. Te necesito a mi lado. Ahora que he estado a punto de perderte y por ello vivir en la oscuridad para toda la eternidad quiero pedirte que me ames un vez más y te prometo que será así para siempre.

Publicidad