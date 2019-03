Clara pone punto y final a la relación con Mateo: "Esto se ha acabado"

EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE 'VELVET' ...'REGRESOS'

Clara piensa exigirle a Mateo una respuesta sobre el babero de Lourditas que encontró en su casa. Bárbara se cruza en su camino y no tiene problema ninguno en regocijarse con la secretaria de Alberto, le cuenta que ha estado un mes viviendo con 'su mateito'. Clara ya no confia en Mateo, no piensa darle más oportunidades y toma la decisión de terminar la relación para siempre. ¿Cómo se justificará Mateo?, ¿volverán a solucionar las cosas?. Próximo jueves, nuevo capítulo de 'Velvet' a las 22:30 horas en Antena 3. #Velvet6