Esta noche, en Una nueva vida: Yusuf acude a Kazim con una verdad que promete desestabilizar a los Korhan

Yusuf decide acudir a la casa de los Sanli con un mensaje que podría cambiarlo todo. Sin rodeos y buscando ganarse la confianza de Kazım, le asegura que las fotos de Ferit, publicadas en la prensa, son recientes y no antiguas como él afirma.

Además, le lanza una bomba más: "Una de ellas es su exnovia", refiriéndose a Pelin, entre las mujeres con las que aparece Ferit en las imágenes.

Pero Yusuf no se detiene ahí. También le confiesa que la mansión está al borde del colapso: las discusiones entre Ferit y Seyran no hacen más que aumentar, y el ambiente es cada vez más tenso. Esto pone a Kazim al límite. Muy enfadado y sintiéndose burlado por los Korhan, el hombre no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados.

¿Se llevará esta vez Kazim a Seyran de la mansión para siempre? ¿Qué consecuencias tendrán las palabras de Yusuf?