Seyran, nerviosa al recordar su momento más íntimo con Ferit: “No puedo olvidar lo que pasó”

Ferit se ha cansado de la actitud arrogante de Seyran. Tras una intensa discusión, ha decidido darle una lección de humildad fingiendo pedirle que se acostara con él.

Aunque jamás tuvo la intención de llevarlo a cabo, Seyran no ha sido capaz de olvidar la situación: “Después de lo que me hiciste, eres capaz de actuar como si no hubiera pasado nada”, le ha reprochado, confesando que no podrá superarlo.

“Nunca imaginé que te pondrías ese camisón”, ha admitido él. Sin embargo, no ha podido evitar reírse ante el recuerdo, y su risa ha terminado contagiando a Seyran.

“Eres una persona muy rara”, le ha dicho a Seyran entre risas, dando por cerrado el tema. Su conexión parece más fuerte que nunca… ¿Será este el inicio de una bonita historia de amor?