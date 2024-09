Seyran y Ferit sellan su destino en una boda cargada de resignación y tristeza

Seyran y Ferit se han dado el ‘Sí, quiero’ en una ceremonia íntima, rodeados únicamente por los familiares más cercanos.

Seyran ha aceptado su destino con una resignación dolorosa. A pesar de la belleza del vestido de novia, la pequeña de los Sanli no ha podido evitar sentir que está entrando en una vida que no ha elegido, en un futuro que no la hace feliz.

Mientras tanto, Suna, su hermana, no ha podido asistir a la boda. Desde la ventana de su habitación, ha contemplado la escena con el corazón roto, incapaz de contener las lágrimas, sin poder evitar pensar que podría haber sido ella la esposa de Ferit.

El hecho de que les permitieran a Ferit casarse con Seyran en lugar de Suna, tras una tensa conversación con Kazim, ha sido un alivio y una nueva esperanza para él, pero a costa de la felicidad de las dos hermanas.

Después de la ceremonia, Seyran se ha marchado a un hotel con su marido. En el coche, mientras se alejaba de su casa, se ha derrumbado ya que, a partir de ahora, no estará con su madre y su hermana.

Sin embargo, Kazim ha visto en este matrimonio una oportunidad para mejorar el estatus social de su familia, sin preocuparse por el impacto emocional en sus hijas.