La pelea entre Ferit y Seyran tras salir a la luz el mayor secreto de la mansión Korhan: ¿se ha roto la confianza para siempre? 

Ferit ha estado comportándose de una manera muy extraña, y Seyran lo ha notado. Desde que ha descubierto que su padre le es infiel a su madre con su tía, no levanta cabeza.

Seyran ha intentado por todos los medios hablar con él para que se desahogue y le cuente lo que le pasa, pero Ferit no ha sido capaz de verbalizar ni asumir una situación tan dura como esta.

El nieto de Halis ha decidido asistir al evento de Defne acompañado de Seyran, Suna y Abidin para despejarse y olvidarse de todo, después de haber pillado nuevamente a Orhan e Ifakat muy acaramelados en el despacho de su padre.

Después de que Ferit se pasara de copas, Seyran ha vuelto a intentar que el joven le cuente qué es lo que tanto le preocupa. El nieto de Halis, por fin, se ha abierto y le ha contado toda la verdad.

La sorpresa de Ferit ha sido enorme cuando Seyran le ha confesado, entre lágrimas, que ya lo sabía todo. La joven, al poco de llegar a la mansión de los Korhan, los vio y se percató de que tenían algo más que una relación familiar.

En ese momento, Seyran no tenía confianza con Ferit y pensaba que no le iba a creer, por lo que decidió ocultárselo para no crear más problemas.

Ferit no podía creer lo que estaba escuchando; su mujer le ha estado ocultando algo muy importante durante todo este tiempo. Rabioso y dolido, ha comenzado a despreciarla. Seyran ha intentado por todos los medios pedirle perdón y explicarle por qué lo hizo, pero Ferit no ha atendido a razones.