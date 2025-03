“Las novias siempre se casan llorando”: la dura advertencia de Hattuç a Suna tras enterarse de su boda forzada

Suna ha regresado a casa sin imaginar que allí le esperaba una noticia muy dolorosa. El candidato con el que cenó ha pedido su mano en matrimonio, y su familia ya ha comenzado a tomar decisiones por ella.

Tras una llamada de Halis a Hattuç, ambos han coincidido en que es momento de dejar atrás el pasado y seguir adelante con este compromiso. Para ellos, el matrimonio de Suna ya está decidido.

Hattuç, convencida de que es lo mejor para la joven, ha dado la noticia sin rodeos. "Al chico le ha gustado, quiere casarse con ella", ha dicho. Suna se ha quedado impactada, mientras Esme, ajena al sufrimiento de su hija, ha celebrado la noticia con alegría.

Pero Suna ama a Abidin y no puede decirlo. Desgarrada por el dolor, ha roto a llorar, asegurando que no quiere casarse. Sin embargo, Hattuç le ha dejado claro que su opinión no importa. "A Seyran le pasó lo mismo con Ferit y será igual contigo. No creas que tienes algo que opinar", le ha advertido, recordándole que las novias siempre se casan llorando.