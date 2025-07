“Esto está yendo demasiado lejos”: Çağla empieza a sospechar que no es la única en la vida de Tolga

Tolga ha vuelto a intentarlo. Esta vez con flores. Pero por dentro, las dudas se han disparado. “¿Qué haces? ¿Me estás enviando señales?”, ha pensado. “Está bien… quizá no las haya mandado él. Pueden ser de otro. Serán de otro”.

Sin embargo, la tarjeta no dejaba lugar a dudas: “Gracias de nuevo y disculpa una vez más por lo de anoche. Te lo compensaré tan pronto como pueda. Te lo prometo”.

En ese instante, el corazón de Çağla se ha acelerado. Ha querido convencerse de que no pasaba nada, pero cuando el psiquiatra la ha llamado, ni siquiera ha respondido.

Pero Tolga no se ha dado por vencido y le ha escrito. Al ver que Çağla no estaba receptiva, ha dejado la puerta abierta: “Espero noticias tuyas. Por favor, no te retrases mucho. Te echo de menos”.

Çağla ha tirado el móvil de golpe. Por primera vez, Çağla se siente vulnerable. Atrapada entre lo que le dice su intuición y lo que le grita el corazón.