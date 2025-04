Novia a la fuga en la serie, pareja en la vida real: el gran giro de Suna y Abidin que emociona a todos

Suna ha tomado la decisión más valiente de su vida: ha huido antes de la boda, rompiendo con un destino impuesto y apostando por su libertad y por el amor que siente de verdad.

Presionada por una ceremonia que no deseaba, por las críticas constantes de su futura suegra y por un entorno que no la comprendía, Suna ha elegido no seguir fingiendo. En el último instante, se ha escapado con Abidin, el hombre que realmente ama, en una escena que ha emocionado a los espectadores y ha dejado en shock a las familias.

La imagen de ella, vestida de novia, huyendo de una boda que no quería para elegir su felicidad, ya se ha convertido en uno de los momentos más memorables de la serie. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Hasta dónde llegará esta fuga? ¿Encontrarán la felicidad que tanto merecen?

Y hay un detalle que ha conquistado aún más a los fans: los actores que dan vida a Suna y Abidin están casados en la vida real. Beril Pozam y Ersin Arici se dieron el “sí, quiero” el pasado verano en una boda de ensueño que enamoró a todos sus seguidores.

Su amor ha traspasado la ficción y ha convertido esta escena en algo aún más especial. Por eso, esta fuga también ha sido una declaración de amor verdadero, dentro y fuera de la historia.

¿Habrá boda también en la ficción?