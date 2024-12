¡Momento de máxima tensión! Halis pierde los estribos y casi le da un bofetón a Orhan delante de Ifakat

Después del humillante enfrentamiento con Kazim, Halis, enfadado y avergonzado, ha reunido a su hijo Orhan y a Ifakat en su habitación para enfrentarlos.

Expresando su rabia, Halis ha comenzado: "Tuve que morderme la lengua delante de un hombre que podría ser mi hijo. ¡Por vuestra maldita culpa, me tragué mis palabras! Hacerme pasar por eso a mi edad, ¡qué vergüenza me dais los dos!". Las palabras han retumbado en la habitación, dejando claro que el patriarca no está dispuesto a tolerar más errores de su familia.

Luego, sin contener su enfado, les ha gritado: "¿Quiénes os creéis que sois? ¡Me restregó por la cara nuestra decencia familiar, nuestra dignidad! Hasta me habló del tema de la casa que le debemos”.

Sobre la casa de los Sanli en Estambul, Halis ha cargado contra Orhan por no haber resuelto el asunto: "¿Te preocupas por mis finanzas? ¡Es mi dinero, no el tuyo!", le ha echado en cara.

El ambiente se ha vuelto aún más tenso cuando Halis ha cambiado el tema hacia su nieto. "¿Y dónde está Ferit?", ha preguntado, refiriéndose a su desaparición después del bofetón que él mismo le dio. Ante la falta de respuestas, Halis ha perdido la paciencia y, fuera de sí, ha intentado darle un bofetón a Orhan. Sin embargo, Ifakat le ha quitado la mano y le ha pedido que no lo haga.

En ese momento, Halis los ha echado de malas maneras. "¡Fuera de mi vista! Y no volváis hasta que encontréis a Ferit”, ha ordenado.

Así, el hombre ha dejado claro que no tolerará más errores ni humillaciones por parte de su familia.