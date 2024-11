¡De un lío a otro! Ferit pierde el carnet de conducir tras ser sorprendido borracho por la policía

Ferit sigue en su línea de evasión. Cada vez que tiene un conflicto, aprovecha la oportunidad para salir de fiesta, y esta vez ha terminado metiéndose en serios problemas.

Después de una fuerte discusión con Seyran, en la que Ferit le ha contado que Suna lo besó la noche anterior, ha decidido salir con Pelin para desconectar. Aprovechando que su esposa se ha quedado en casa de su familia por la pedida de mano de Suna, Ferit ha escapado con su exnovia para intentar olvidarlo todo.

La noche parecía ir bien, hasta que Ferit ha perdido el control y ha bebido demasiado. A pesar de los intentos de Pelin por detenerlo, no ha podido hacer nada para frenar su comportamiento. Al salir de la discoteca, Ferit ha insistido en conducir a pesar de no estar en condiciones: “Pelin, estoy bien, no pasa nada, conduzco yo”, ha dicho, sin poder articular bien las palabras. Aunque Pelin ha tratado de convencerlo de lo contrario, él ha insistido y finalmente ha tomado el volante.

En el camino, se han encontrado con un control de alcoholemia: “No pasa nada, Ferit, cálmate.”, ha intentado tranquilizarlo Pelin, consciente de las posibles consecuencias.

Ferit, en su estado, ha intentado aprovecharse de su apellido para evitar sanciones: “Agente, soy Ferit Korhan, déjeme hacer una llamada”, ha dicho, pero no ha podido evitar que le retiraran el vehículo y el carnet de conducir.

¿Qué pasará cuando su abuelo, Halis Korhan, se entere de lo ocurrido? ¡Se avecinan más problemas!