Kazim pone precio a sus hijas: negocia el matrimonio de Suna y Seyran con los Ihsanli

La casa de los Sanli se ha convertido en el escenario de una reunión clave para el futuro de Suna. Saffet ha llegado acompañado de su hermano Tarik y su familia con una sola intención: pedir la mano de Suna en matrimonio.

Suna, atrapada en un destino que no ha elegido, no ha tenido opción. Ha aceptado la pedida obligada, con el corazón dividido entre la resignación y su amor por Abidin. Seyran, incapaz de ver a su hermana sacrificarse, le ha pedido que huya, pero para Suna eso es imposible. No hay escapatoria.

El momento más doloroso ha llegado cuando, intentando contener las lágrimas, Suna se ha dejado poner el anillo de compromiso ante su familia y la de su ahora prometido. Pero su mente estaba, sin duda, en otro lugar porque ella solo ama a Abidin. Él le ha pedido matrimonio, le ha ofrecido una vida juntos, pero el miedo la ha paralizado.

Sin embargo, el golpe definitivo ha llegado cuando han propuesto matrimonio también para Seyran. Los Ihsanli, la familia de Saffet, han puesto sobre la mesa la idea de un doble matrimonio: Seyran con Tarik. Y, como siempre, Kazim no ha tardado en negociar el dinero que pedirá por casar a sus dos hijas con esta nueva familia. ¿Podrán escapar de este destino impuesto o está todo decidido?