Kazim humilla a Halis en un tenso cara a cara: “No podrás limpiar esta deshonra”

Kazim se ha presentado en la mansión de los Korhan, decidido a enfrentar cara a cara a Halis. Con un tono cargado de reproche y desilusión, el patriarca de los Sanli le ha dejado claras sus intenciones: "Voy a llevarme a mis hijas."

Sus primeras palabras han sido directas y contundentes: "Te creí y confié en ti, te tenía en alta estima, pero ya no. No podrás limpiar esta deshonra." Estas frases han golpeado duramente a Halis, que se ha quedado en silencio.

Kazim, además, le ha echado en cara todo lo que ha callado: "Con las parcelas y las casas, Orhan me siguió dando largas y no dije ni una palabra. Pero este es otro asunto: una cuestión de dignidad y honor. Adoro a mis hijas, las he criado exquisitamente, ¿para qué? ¿Para que tu nieto pudiera divertirse con ellas y deshonrarnos?".

Cada palabra de Kazim ha sido como una daga para Halis, que no ha podido evitar sentirse avergonzado por lo que ha ocurrido bajo su techo. Finalmente, en un acto de humildad y aceptación, Halis ha reconocido la verdad: "Tienes toda la razón. Será castigado por mí." Con esta promesa, ha dejado claro que Ferit pagará las consecuencias de sus actos.

La tensión en la mansión ha sido palpable. Dos patriarcas enfrentados por el honor y la dignidad de sus familias, cada uno dispuesto a proteger lo que considera más valioso. ¿Será este el fin de la relación entre los Korhan y los Şanlı? ¿Qué consecuencias traerá este enfrentamiento para Ferit y Seyran?