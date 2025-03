Ifakat hunde a Latif y consigue que Halis pierda la confianza en él

Ifakat no soporta haber perdido su posición de poder y ha vuelto a mover sus fichas. Desde que Halis nombró a Latif como su mano derecha, está celosa, y ahora ha encontrado la manera perfecta de dejarlo fuera de juego.

Durante la cena familiar, Ifakat ha dejado a Latif en evidencia: ha contado que Abidin agredió a Sultan y que él no hizo nada al respecto. Pero no se ha quedado ahí. "Parece que administrar una casa no es solo dar dinero de tu bolsillo", ha dicho con malicia, revelando que Latif ha dado gratificaciones a los empleados con su propio dinero.

Halis, furioso, se ha sentido traicionado y ha perdido los nervios. "¿Desde cuándo decides cuánto hay que pagar a mis empleados? ¿Qué es lo que no les doy?", le ha gritado, cuestionando su lealtad.

Latif, sin saber cómo defenderse, ha quedado expuesto ante todos. La jugada de Ifakat ha funcionado: Halis ha perdido la confianza en él y ahora su puesto en la casa pende de un hilo.