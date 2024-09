Halis ordena casar a Ferit para poner fin a los escándalos familiares: “Es hora de contenerlo”

Tras el último escándalo, la paciencia del patriarca Halis ha llegado a su límite. En una conversación cargada de tensión, Halis ha reconocido a su hijo Orhan que siempre ha sido un buen hijo, pero no un buen padre con Ferit.

El hombre está harto de los continuos problemas que Ferit causa a la familia. "Nuestro apellido se ha convertido en la comidilla de los peores programas de televisión", le ha reprochado, dejando claro que no puede más con esta situación.

A pesar de los intentos de Orhan por defender a su hijo y disculparse por lo ocurrido, Halis ha sido implacable. "Me haces sentir vergüenza con todo lo que me he esforzado", le ha gritado a su hijo, sin escuchar ni media palabra.

Finalmente, Halis ha tomado una decisión. La situación ha llegado a un punto en el que siente que no hay vuelta atrás: "Es hora de contenerlo. La única manera de solucionar esto es que Ferit se case”.

Así, el patriarca de los Korhan ha exigido a la familia que encuentren una esposa adecuada que enderece su vida y ponga fin a estos problemas. Sin rechistar, Orhan ha aceptado la decisión de su padre. ¿Cómo reaccionará Ferit?