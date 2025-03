Halis y Hattuç sepultan su amor en medio de insultos y reproches: "Ninguno valéis nada"

Hattuç ha llamado a Halis con la intención de hablar sobre la situación entre ambas familias, pero la tensión ha alcanzado su punto más alto y la conversación ha terminado de la peor manera posible.

Durante años, han sentido un respeto mutuo pero, esta vez, todo ha cambiado. Halis no ha dudado en defender a Ferit y ha dejado claro que no piensa perdonar lo que ha ocurrido. No entiende cómo Kazim se ha atrevido a levantarle la mano a su nieto, tachándolo de sinvergüenza y advirtiendo que no pasará por alto lo sucedido.

Sin embargo, Hattuç no se ha quedado callada y ha defendido a su sobrino, asegurando que Ferit fue un descarado al acusarlo de haber vendido a Seyran a su familia. Pero Halis ha respondido con un golpe de realidad: "Eso es exactamente lo que ocurrió. Le dimos tierras y varias casas a cambio".

La advertencia más dura ha llegado después. Halis ha dejado claro que si Kazim sigue actuando de esta manera, no tendrá piedad. "No le cortaré esa mano con la que le pegó a mi nieto por cariño a ti, por los recuerdos".

La tensión ha ido en aumento hasta que la conversación ha terminado de la peor manera posible. Hattuç, cansada de la situación, ha sido tajante antes de colgar el teléfono: "Ninguno valéis absolutamente nada".