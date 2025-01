¡Gülgün reacciona! La llegada de Pelin a la mansión desata el mayor conflicto familiar

Gülgün ha entrado en la habitación de Ferit para reprocharle su actitud, después de que instalara a Pelin en la mansión, lo que ha causado un gran revuelo en la familia Korhan.

Al ver a la joven allí, no ha podido evitar echarle en cara lo que ha hecho. "¿Cómo puedes estar aquí?", le ha preguntado con desprecio. Pelin, avergonzada, ha explicado que no ha tenido más remedio, ya que Ferit la ha obligado. "No he venido por voluntad propia," ha respondido intentando justificarse.

Pero Gülgün, sin poder contener su enfado, ha estallado contra su hijo. "¿Cómo te atreves a tratar así a tu mujer?", le ha recriminado. Luego, ha mirado a Pelin y le ha echado una bronca: "Mi hijo es un canalla, y tú no tienes ni un poco de orgullo. ¿Cómo puedes confiar en él?".

Al recordarle que está en la habitación de su nuera, Ferit no ha dudado en defender a Pelin. Se ha plantado frente a su madre y le ha pedido que se fuera y que no se metiera en sus asuntos.

Antes de marcharse, Gülgün no ha podido evitar hacer una última advertencia a Ferit. "Seyran no es digna de ti," ha dicho con desdén, "Me da vergüenza lo que estás haciendo".

Con esas palabras, ha dejado claro que no aprueba ni su relación con Pelin ni la forma en que está manejando su vida matrimonial.