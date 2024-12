¡Un golpe devastador! Ferit descubre la traición de Orhan con Ifakat en una escena impactante

Todo comenzó cuando vio, sin querer, una escena que le heló la sangre: Orhan estaba siendo extremadamente cariñoso con su tía Ifakat. Aunque intentaron disimular, la mirada desconcertada de Ferit dejó claro que algo no estaba bien, pero ambos parecieron hacer caso omiso de su presencia, creyendo que no había notado nada. Sin embargo, algo dentro de él le decía que aquello no era normal.

Al volver a casa, después de la sesión de fotos con Seyran, Ferit ha decidido bajar para hablar con su madre sobre su bronca con Defne, pero algo lo ha detenido. Al pasar por el despacho de su padre, ha notado que la puerta estaba entreabierta, y, al asomarse, ha sido testigo de una escena que le ha roto el corazón.

Allí estaban Orhan e Ifakat tan cerca que casi podían besarse. Ferit se ha quedado congelado en el umbral, sin saber qué hacer, incapaz de enfrentarlos en ese instante. Todo lo que temía se ha hecho realidad: su padre está engañando a su madre con su cuñada.

Desgarrado, Ferit se ha marchado a su habitación, con el alma rota. No podía creer lo que había visto, y su mente ha quedado hecha un caos. Seyran, siempre atenta a los estados de ánimo de su marido, se ha dado cuenta de que algo no estaba bien. Su intuición le ha dicho que Ferit estaba perturbado, pero él, como siempre, ha guardado silencio.