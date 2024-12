Ferit toma una decisión definitiva: dejarlo todo y empezar de cero en Nueva York

Después de horas pensando en su vida, Ferit ha compartido con Pelin su decisión de empezar una nueva vida en Nueva York. Agobiado por los problemas familiares y personales que lo rodean, siente que ha llegado el momento de alejarse de todo y comenzar de cero.

Pelin, al escuchar sus palabras, no ha podido contener las lágrimas. Le ha reprochado con dolor que nunca la incluye en sus planes ni en sus sueños. "Tú, en cambio, eres todo para mí", le ha dicho, dejando claro que su amor por él sigue siendo incondicional.

Pero Ferit, decidido a seguir adelante, le ha respondido con sinceridad: "Tienes que seguir tu propio camino", recalcando que es lo mejor para ambos.

La reacción de Pelin no se ha hecho esperar. Atónita y rota de dolor, le ha suplicado que no se marche. Sin embargo, Ferit ha dejado claro que su decisión es irrevocable. "Ya me las apañaré. No quiero dinero ni tarjetas de mi familia", ha confesado.

Sin poder creer que la situación haya llegado a este punto, Pelin le ha dicho, rota de dolor: "¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Cómo voy a poder vivir sin ti?". Ferit, firme en su postura, ha tratado de consolarla. "Todo el mundo se acostumbra a una nueva vida", le ha respondido.

Antes de marcharse, Ferit le ha deseado que encuentre a alguien que la haga feliz, alguien que pueda darle lo que él nunca pudo.