Ferit miente a su familia para proteger a Seyran mientras Yusuf amenaza con destruir su matrimonio

Yusuf, sin rodeos, le ha preguntado a Seyran si conocía a Ferit antes de casarse con él. Con un tono tajante, le ha exigido una respuesta directa, diciendo: "Me lo ha dicho tu hermana, respóndeme ahora mismo".

A pesar de la intensidad de la pregunta y la presión en el aire, Seyran no se ha dejado intimidar y le ha dicho que no es cierto. De hecho, le ha recordado que le propuso huir juntos, pero él no quiso seguir adelante con el plan.

Ahora, Yusuf, decidido a no rendirse, ha intentado convencerla para fugarse lejos. Sin embargo, Seyran le ha hecho ver que es demasiado tarde para eso. Para evitar que alguien los vea hablando, le ha suplicado que la dejara tranquila y se fuera.

El joven se ha marchado, esperando noticias de ella y con una amenaza contundente: "Si no haces lo que te pido, volveré. Si nos hundimos, nos hundiremos juntos".

Al regresar a la mesa para el desayuno, Ferit ha defendido a Seyran. Sin pensarlo, ha mentido al afirmar que el joven en cuestión era un criado de alguien que había inventado ser familiar de Seyran para visitarlos.

Así, Ferit se ha solidarizado con su esposa, al igual que ella lo hace con él cada vez que se encuentra con Pelin.