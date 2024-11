Ferit lleva su desesperación al límite: amenaza a Seyran con contarle todos sus secretos a Kazim

Ferit y Seyran han protagonizado una fuerte discusión que los ha separado más que nunca. El joven quiere que su esposa le ayude a convencer a un periodista de que son un matrimonio felizmente casado, pero ella se ha negado.

Ferit ha salido de fiesta solo, y Pelin lo ha descubierto. La joven se ha presentado en la discoteca y lo ha encontrado con unas chicas. Esto ha causado una fuerte pelea entre ellos, en la que las chicas también se han involucrado. Un periodista ha aprovechado la situación para sacarles unas fotos comprometidas y así poder venderlas por una gran cantidad de dinero.

Ahora, Ferit no sabe cómo solucionar el problema para que su abuelo no se entere de nada. La familia entera ha intentado ocultar la situación, pero el periodista ha amenazado con publicar las fotos en los periódicos.

Ferit piensa que si Seyran habla con el periodista, convenciéndole de que son un matrimonio feliz y de que ella ha sido totalmente consciente de lo que ha estado pasando, él los dejará tranquilos y no publicará las fotos.

Sin embargo, después de haber pasado la noche sola y haberse enterado de lo que ha hecho su marido, Seyran ha decidido no ayudarle: "¿Es que acaso estoy obligada a corregir siempre tus errores? No voy a ir porque tú me lo órdenes".

Ferit, enfadado, ha comenzado a atacar a Seyran y a echarle en cara todos los favores que le ha hecho, hasta llegar a amenazarla: "Si no vienes conmigo mañana, iré a ver a tu padre y le diré todo".

Seyran, ahora, se encuentra entre la espada y la pared. Está muy dolida con los actos de su marido: "Me avergüenza estar contigo, me das asco, nunca lo voy a olvidar". "Yo tampoco", le ha contestado Ferit.

Esta situación ha creado una gran brecha en la relación de los jóvenes, provocando que cada vez estén más distantes. ¿Será este el final de su matrimonio?