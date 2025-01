Ferit deja claro a Seyran que está por encima de Pelin: “Moriría por ti”

Seyran, muy alterada, ha llamado a Pelin para culparla de lo sucedido con los hombres de Serter. Aunque todo ha quedado en un susto, Seyran no ha podido evitar pensar en lo que podría haber ocurrido.

Ferit, tratando de calmar la situación, ha insistido en que Pelin no tuvo la culpa. “Ella no quería que pasara nada”, ha dicho, pero su intento de defenderla solo ha enfadado más a Seyran. “No me puedo creer que la estés defendiendo después de que os dispararan por su culpa”, le ha respondido.

Para demostrarle lo que realmente siente, Ferit ha abierto su corazón: “Sí, nos dispararon por su culpa, pero moriría por ti”. Sus palabras han aumentado la tensión entre ambos, como si el tiempo se detuviera por un momento. Sin embargo, en lugar de suavizar las cosas, Seyran, aún dominada por el miedo y el enfado, lo ha rechazado. “Eres asqueroso”, le ha soltado antes de marcharse.

Al darse cuenta de lo afectada que estaba Seyran, Ferit ha ido tras ella. Ha sido entonces cuando ha entendido que tiene mucho miedo a perderlo. ¿Es su forma de declararse?