Ferit acusa a Abidin de seducir a Suna y la tensión explota en una pelea: "Me has fallado"

Ferit se ha enfadado mucho al enterarse de la relación entre Suna y Abidin. Se siente traicionado por el hombre al que consideraba un hermano y no ha dudado en plantarle cara.

"Dime que no tienes sentimientos impuros por la hermana de mi esposa mientras me decías que me considerabas tu hermano", le ha gritado. Pero Abidin no ha ocultado lo que siente. Está enamorado de Suna y no se avergüenza de ello. Sin embargo, Ferit lo ha atacado con duras palabras. "Ahora sé por qué nadie de tu familia te quiere", le ha soltado sin piedad.

Ferit cree que Suna se ha enamorado porque cualquier hombre que se acercara a ella habría conseguido lo mismo: "Es una bajeza que el hombre al que llamo hermano seduzca a mi cuñada".

Pero Abidin, con el corazón en la mano, ha dejado claro que su amor es real: "La quiero con locura. Como un hombre quiere a una mujer”.

Las palabras han enfadado aún más a Ferit, que ha terminado golpeando a Abidin en la cara. ¿Qué pasará entre ellos?