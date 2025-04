Esme descubre el tonteo de Kazim con Zerrin y lo amenaza como nunca antes: “Te juro que te mataré”

Zerrin ha aprovechado un momento a solas con Kazim para acercarse, con una actitud claramente seductora. Pero Esme ha aparecido justo a tiempo… y lo ha visto todo. Ni una palabra de más ha hecho falta para que saque su carácter y ponga orden como nunca antes.

Cortando en seco la conversación, Esme ha fingido diciendo que venía con un recado de Hattuç, preguntando si había noticias de los chicos. Kazim se ha puesto nervioso, balbuceando que Zerrin también quería saber… aunque no había novedades.

Pero lo importante ya estaba hecho. Esme lo había visto todo. Sin perder tiempo, ha echado a Zerrin. Y cuando se ha quedado a solas con su marido, le ha dicho todo lo que pensaba. “Te di mi vida, me diste dos hijas. No te pedí nada más. Pero escúchame bien: si les pasa algo a nuestras hijas, si no eres capaz de cuidarlas… te juro que te arrebataré la vida cortándote la yugular”.

Una amenaza directa, dura y desesperada. Esme ha demostrado que puede ser implacable cuando se trata de proteger a las suyas. Kazim, al escucharla, se ha quedado en shock.