¿Un nuevo amor?

La tía de Ferit es quien tiene la responsabilidad de encontrarle un marido adecuado a Suna, alguien que esté a la altura de la prestigiosa familia y que cumpla con los deseos de Halis.

Dentro de poco, Suna se mudará a la mansión, comenzando un nuevo capítulo en su vida, siguiendo los pasos de Ifakat para convertirse en una mujer segura de sí misma y deseada, con la esperanza de cumplir su propósito y el de su familia.

En la mansión y a solas, Ifakat ha tenido una conversación muy seria con Orhan sobre el futuro de Suna. La viuda le ha echado en cara a Orhan que ella siempre se ha preocupado más por sus hijos que Gülgün y, ahora, quiere hacerlo con la hermana de Seyran.

El padre de Ferit piensa que es una pérdida de tiempo involucrarse en el futuro de Suna, creyendo que, una vez casada, la joven se olvidará de todos. “A lo mejor no se va y no será en vano”, le ha respondido Ifakat.

A pesar de que Orhan no ha entendido completamente el propósito de su cuñada, Ifakat tiene claro cuál es su objetivo: darle un bisnieto a Halis. La viuda quiere asegurar el matrimonio de Suna y Fuat, especialmente debido a la enfermedad de Asuman, que podría poner en peligro los planes de la familia.

Ifakat sabe que, si Suna y Fuat no tienen un hijo, el matrimonio no tendrá futuro, y se ha negado a dejar de luchar por su objetivo. Orhan, por su parte, se ha mostrado reacio, pero Ifakat no se detendrá hasta lograr lo que se ha propuesto. ¿Lo conseguirá? Solo el tiempo lo dirá.