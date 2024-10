"Cuando sonríes, me haces sonreír": el cumplido de Fuat que hace sonrojar a Suna

Fuat se ha quedado impresionado con Suna desde el primer encuentro y, por eso, cada vez que la ve, no pierde la oportunidad de lanzarle un cumplido y tener una conversación con ella.

Justo cuando ella ha ido a llamar a Yusuf para advertirle que dejara en paz a Seyran, se ha tropezado con Fuat y su móvil se ha caído al suelo. La joven se ha puesto muy nerviosa al verlo, igual que cuando se dieron la mano por primera vez.

Suna se ha sentido intimidada mientras Fuat ha iniciado una conversación, pero después de que le preguntara si suele temblar, ambos se han echado a reír. ¡A Fuat parece haberle encantado la sonrisa de Suna!

De repente, Fuat le ha dicho a Suna: "No he podido dejar de pensar en ti desde que te vi. Tienes mucho poder sobre mí." Ella no ha sabido cómo interpretar sus palabras, mientras él ha seguido con sus cumplidos: "Cuando sonríes, me haces sonreír. Tienes una sonrisa preciosa."

Suna ha abandonado la conversación aún nerviosa y le ha explicado a Seyran que no ha podido llamar a Yusuf porque se ha encontrado con el hermano de Ferit por el camino. ¿Seguirá Fuat intentando conquistar a la joven?