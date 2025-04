“Mi corazón manda, a pesar de las palabras”: Seyran se sincera sobre lo que aún siente por Ferit

Seyran se ha roto por completo al hablar con Suna. En un momento lleno de emoción y sinceridad, ha confesado que, aunque ya no esté casada con Ferit, sigue sintiendo lo mismo por él. “No puedo mandar sobre mi corazón”, le ha dicho.

Suna, decidida a animarla, le ha preguntado por qué no lucha por ese amor, por qué no hacen algo para arreglarlo todo. Pero Seyran también se hace esa misma pregunta: ¿Por qué Ferit no pelea por ella?

Llorando, ha recordado todo lo que ha vivido. Su sueño era estudiar, ser libre, no casarse. Pero el destino la ha llevado por un camino que jamás eligió. Se enamoró de su marido, pero su matrimonio no fue lo que imaginaba. “No quiero perseguir a nadie para que se case conmigo”, le ha explicado a su hermana.

Seyran ha compartido también el dolor constante que ha sentido por la presencia de Pelin en su relación. Nunca pudo confiar plenamente en Ferit… y eso, poco a poco, ha ido desgastando lo que más quería.

Suna está convencida de que Ferit ama a Seyran desde hace mucho. Que la sigue queriendo con locura. Pero para Seyran, las cosas no son tan fáciles. Demasiadas heridas, demasiadas decepciones, y un amor que, aunque sigue vivo, ya no sabe si se puede salvar.