El comentario más doloroso de Ferit a Kazim tras saber sus planes con Tarik y Seyran

Ferit se ha presentado en el lugar donde Kazim lo ha citado. El patriarca está cansado de que su yerno siga viendo a Seyran cada vez que quiere, sin su permiso. Y más ahora, que tiene otros planes: está deseando que llegue el juicio para casar a su hija con Tarik cuanto antes.

Ferit no se ha quedado callado. Le ha dejado claro a Kazim que no se esconde de nadie ni teme a nada. “No te confundas, yo no soy como tú”, le ha dicho sin miedo.

Cada vez más tenso, Ferit ha subido el tono. Le ha echado en cara que vaya por ahí con su futuro yerno como si fuera el hombre perfecto para su hija. “Me parece que estás un poco confuso: Seyran no solo es tu hija… también es mi esposa, por ahora…”. Y ha dejado claro que puede verla y hablar con ella si le da la gana.

En ese momento, Kazim, fuera de sí, ha terminado amenazando de muerte a Ferit. Pero él ha ido aún más allá: “¿Por cuánto la has vendido esta vez?”, le ha preguntado a la cara.

Tarik ha intentado poner punto final a la conversación amenazando a Ferit con pegarle, pero Abidin ha intervenido rápido: le ha pedido que se calme, estaban en un restaurante, lleno de familias y niños.

Aun así, Ferit ha perdido los nervios. Ha gritado delante de todos y le ha hecho una advertencia a Tarik: “Ten cuidado conmigo. No te acerques nunca más o te mataré”.

Antes de marcharse, el joven Korhan ha compartido sus planes de boda con Pelin, pidiéndole a Kazim que se lo comunicara a Seyran.