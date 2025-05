El aviso de Afra Saraçoğlu a todos los fans de Una nueva vida tras la boda de Ferit y Seyran: “Los nuevos capítulos son una bomba”

Después de tantas idas y venidas, de altibajos, secretos y traiciones, Ferit y Seyran han pasado de odiarse a amarse.

La pareja ha celebrado una boda muy especial y esperada por todos. Un segundo ‘sí, quiero’ que, esta vez, ha sido de verdad, por decisión propia y no por obligación.

Ferit y Seyran miran hacia delante, al futuro que les espera, aunque tendrán que sortear amenazas que pondrán a prueba su relación y su matrimonio. Pero también es bonito mirar hacia atrás, y eso es lo que ha hecho Afra Saraçoğlu, la actriz que interpreta a Seyran en Una nueva vida.

La actriz ha compartido en su perfil de Instagram unas imágenes de la boda que no habíamos podido ver hasta ahora, unas escenas de cómo se preparaba para este día tan especial para su personaje.

Pero, además, la actriz avisa a todos los fans de Una nueva vida: “Esta temporada es una bomba”, ha escrito Afra en su publicación. ¡No nos podemos perder estos nuevos capítulos!

Ifakat hará todo lo posible para que este matrimonio no salga bien parado, pero Seyran y Ferit demostrarán que su amor es más fuerte que cualquier vendaval. No te pierdas, cada domingo a las 22.00 horas, un nuevo capítulo de Una nueva en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!