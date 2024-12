Esta noche, en Una nueva vida: Seyran se queda destrozada tras la partida de Ferit, ¿se acabó su historia?

Seyran llega a casa y, al ser interrogada por su tía Hattuc sobre el paradero de su marido, le responde con el corazón roto: no pudo detenerlo.

Muy preocupada, Hattuc le dice que deben ir al hospital porque Halis está ingresado y su salud la tiene en un sinvivir. Mientras Seyran va a recoger su abrigo, se derrumba al ver a Suna. "No pude pararlo. Le dije que no se fuera, pero no me escuchó. Se ha ido...", confiesa, convencida de que su matrimonio ha llegado a su fin.

Suna, intentando calmar a su hermana, le pregunta qué sucedió entre ellos, y Seyran le explica que lo besó por primera vez. Fue un beso recíproco, apasionado, pero no fue suficiente para salvar su relación.

Intentando entender a Ferit, Suna piensa que el heredero de los Korhan no pudo soportar más la presión y, aunque quiere a Seyran, ha decidido priorizarse y marcharse. "Os han pasado muchas cosas", le dice, deseando que Ferit cambie de opinión y regrese.

