Seyran le desvela a Halis el secreto que toda la familia Korhan le ocultaba: esta noche, nuevo capítulo de Una nueva vida

La tensión está por las nubes en la familia Korhan, y Seyran no ayuda a calmar los ánimos cuando se presenta a una reunión a solas, sin Ferit a su lado. Esto saca de quicio a Halis: cree que la pareja debe apoyarse mutuamente y acompañarse en sus éxitos, pero el matrimonio está más distanciado que nunca.

Halis preside una cena familiar en la que Ferit no está, y le pregunta a Seyran por su paradero, quitándole valor por la ausencia de su marido: “Si no está aquí en la mesa, no quiero verte aquí sentada con nosotros”, le dice el patriarca de los Korhan, lo que hace que Seyran estalle.

“¿Qué debería hacer? ¿Sentarme a charlar con la novia de mi marido que la trajo a casa a pesar de que está casado conmigo?”, le pregunta Seyran, sin dirigirle la mirada a Halis, que mira atónito al resto de su familia.

Seyran no le dijo nada para evitar que Halis se pusiese triste y enfermo, ya que hasta hace poco su salud había estado delicada, pero esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, y no ha dudado en desvelar el secreto que todos sabían en la mansión de los Korhan... salvo Halis.

“Tienes mucha razón en preguntarme qué pasa, pero pregúntaselo primero a las personas que te ocultaron todo”, señala Seyran, dejando a la familia en shock. Halis no entiende nada y pide explicaciones a los demás, pero nadie se atreve a abrir la boca.

Mientras tanto, Ferit y Kazim escapan del tiroteo con los hombres de Serter, pero el padre de Seyran ha recibido un disparo en la pierna. Está sangrando mucho y acaba desmayándose. ¿Se pondrá bien? No te pierdas, esta noche, un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3.