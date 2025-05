¿Podrán huir de nuevo Seyran y Ferit?: la lucha por su amor continúa este domingo en Una nueva vida

La tensión está por las nubes en la familia Korhan, señalando a Seyran como la culpable de la trágica muerte de Fuat, y están decididos a romper toda relación con los Sanli.

Orhan impone su mano dura y le obliga a Ferit seguir con el plan de casarse con Pelin, le guste o no al joven. Pero Ferit no piensa quedarse de brazos cruzados y amenaza a Pelin: no se va a rendir, y no dejará de querer a Seyran.

Estas duras palabras son el último clavo del ataúd para Pelin, y si no consigue estar con el hombre al que ama, no tiene razón para seguir viviendo. Agarra un puñado de pastillas y se las toma, ¡quiere acabar con su vida! Su madre presencia esta arrebatadora escena, ¿pero habrá llegado a tiempo para evitar esta tragedia?

Ferit y Seyran no quieren separarse el uno del otro, y se encuentran por la noche, a escondidas de sus familias. El joven Korhan le pide volver a huir, ¿lo conseguirán?