Mientras Ferit sufre por Seyran, Ifakat y Pelin conspiran para separarlos para siempre: esta noche, en Una nueva vida

Ferit se sincera con Gülgün y le confiesa que, aunque en un momento de rabia levantó la mano, jamás se atrevería a pegarle a Seyran. Su madre, preocupada, le insiste en que debe disculparse. "Nadie más que tú puede solucionarlo", le dice, convencida de que todavía hay esperanza.

Pero Ferit se siente presionado y agotado. No solo carga con la culpa, sino también con la sensación de que Seyran nunca ha confiado en él. "Ella me ha pegado muchas veces porque no puede estar tranquila sin pelear. Estoy cansado", confiesa, roto de dolor.

Su matrimonio pende de un hilo más que nunca. ¿Es este el punto sin retorno? ¿Están condenados a acabar divorciándose?

Mientras tanto, Pelin se reúne con su madre e Ifakat. La tía de Ferit le asegura que, si sigue sus pasos, acabará siendo su marido.