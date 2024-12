El adiós de Seyran a Ferit: “Ahora te puedes ir con Pelin o quien quieras”

Parece que las infidelidades y mentiras de Ferit van a llegar a su fin. Pero no como habíamos pensado. Seyran, cansada de cubrir siempre las espaldas a su marido, ha tomado una decisión: volverá a casa junto a sus padres y su hermana.

En la habitación, Seyran se ha despedido de Ferit. Cuando él ha entrado, le ha preguntado qué ha sucedido en la mesa abajo, y ella le ha quitado todas las dudas: “Me estabas amenazando con mi padre todo el tiempo, ahora me voy con él por mi propia voluntad. Todavía no me conoces”. Con esas palabras, Seyran ha dejado claro que su matrimonio ha llegado a su fin.

Ferit, muy preocupado, no quería que Seyran se marchara. Sin embargo, ella le ha recordado que todo son ventajas para él. “Ahora te puedes ir con Pelin o con quien quieras”, le ha dicho, echándole en cara que la dejó tirada en el restaurante para ir detrás de su novia.

Intentado explicar su actitud, Ferit le ha dicho que tiene miedo de que Kazim le haga algo. Pero Seyran ya no teme a nada ni a nadie: “Puedo cuidar de mí misma, como siempre lo he hecho”. La indiferencia de la joven ha dejado claro que no está dispuesta a seguir tolerando sus faltas de respeto.

Ferit, roto de dolor, se ha quedado llorando en la habitación, viendo cómo su mundo se desmoronaba. Mientras tanto, Seyran y Kazim han dejado la mansión Korhan.

Ahora, todo ha cambiado para ellos. Las palabras de Seyran resuenan en el aire: nada volverá a ser igual para ninguno de los dos. ¿Qué pasará ahora entre #Seyfer? Lo descubriremos en el próximo capítulo.