MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 3 'TOY BOY'

Macarena Medina y Philip Norman se reecuentran en el interior de una capilla, un lugar seguro y discreto en el que no pueden ser descubiertos. Philip busca el perdón de su esposa y de su hijo, Andrea: "No puedo seguir huyendo, me voy a entregar a la policía y a contar toda la verdad".