MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1 'TOY BOY'

Hugo visita al forense que firmó el informe de la autopsia de Philip Norman. Para conseguir la atención del doctor utiliza los mensajes que este le manda a "su sobrino, Jairo". Aunque intenta no ceder asegurando que "no es nada malo, es mayor de edad y no es nada ilegal", cuando Hugo le amenaza con contárselo a su mujer y sus hijas cambia de opinión. Finalmente acceden al informe y Hugo descubre algunas irregularidades.