MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1 'TOY BOY'

Hugo acude a Triana para contarle todo lo sucedido durante el día: su visita al forense y la información obtenida sobre el informe de Philip Norman. Además, le habla sobre Zapata y lo ocurrido en el despacho. Triana, enfadada, no entiende su actitud: "Yo no trabajo así. No creo que al bufete le interese representarte, desde luego que a mí no".