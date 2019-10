MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 6 'TOY BOY'

Hugo le confiesa a Triana que siempre había pensado que cuando acabara la pesadilla se iría para no volver, pero ahora tiene un motvio para quedarse, ella: "Me he enamorado de una chica y ya no quiero ir a ningún sitio". La abogada, por su parte, piensa obviar lo que piense la gente aunque sea "una locura". Adelántate a la emisión de 'Toy boy', en ATRESplayer PREMIUM